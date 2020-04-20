2020-04-20T11:38:09+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200

Ранее сообщалось о кончине пятого пациента, зараженного COVID-19
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200 ФОТО: Минздрав Хабаровского краяНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200 ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля 2020 года – количество случаев заражения в регионе 215. Из них 16 выздоровели, пять скончались, остальные получают лечение. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Отметим, что новые случаи заболевания выявили в Хабаровске и Советской Гавани. При этом среди вновь выявленных пациентов более 60 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования.

В Ведомстве также отметили, что все пациенты контактировали с людьми, у которых ранее выявили коронавирус и которые находились в изоляции. Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать помещения без особой необходимости. Если жилье пришлось покинуть, пожалуйста, соблюдайте дистанцию в полтора метра по отнощению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
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