2020-04-20T12:43:20+03:00
Происшествия

В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центре

Фигурант теперь уже уголовного дела позвонил в полицию и рассказал о готовящемся теракте
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центреВ Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центреФото: Иван ВИСЛОВ
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В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о готовящемся взрыве в торговом центре. По предварительной информации, фигурант позвонил в полицию и рассказал о заложенном взрывном устройстве в одном из торговых помещений.

- Вскоре личность гражданина, дезинформировавшего правоохранителей, установили. А до этого на место предполагаемого взрыва приезжали сотрудники всех оперативных служб. В целях безопасности находившихся в здании торгового центра граждан эвакуировали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

После обследования здания взрывчатых веществ не обнаружили. В отношении подозреваемого, у которого уже были судимости, возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. За этот проступок наказанием может быть лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Судьбу фигуранта решат в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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