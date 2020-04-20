2020-04-20T12:42:21+03:00
Общество

В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской

Это необходимо для проведения капитального ремонта линии электроснабжения
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице ПионерскойВ Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице ПионерскойФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске -на- Амуре снесут 48 деревьев на улице Пионерской. Это необходимо для проведения капитального ремонта линии электроснабжения. Работы планировали заранее, в том числе и вырубку насаждений.

- Ремонт выполнят сотрудники производственного предприятия электрических сетей. Они уже начали менять кабельную линию 6 кВт от ЦРП-1 (улица Пионерская, 9) до ЦРП-2 (улица Красногвардейская, 17/2) 1940 года постройки. Данная линия обеспечивает резервное питание между ЦРП в случае повреждения, - прокомментировали в городской администрации.

Деревья, которые собираются ликвидировать, находятся в охранной зоне указанной линии. При этом в срок до 10 ноября 2020 года МУ ППЭС выполнит компенсационные посадки деревьев на этом месте. К слову, высадить собираются 96 деревьев. Жителей города просят с пониманием отнестись к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года
В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской
В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центре
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае
Тысячи деревьев высадят на улицах Хабаровска
Оборот компаний в Хабаровске сократился от 30 до 100 процентов
Сберечь предпринимательство: в Хабаровском крае обсудили вопросы поддержки бизнеса
На территории Биробиджанской ТЭЦ поставят кровати для сотрудников
Незапланированно приземлились самолеты на запасном аэродроме в Хабаровске
В Комсомольске на карантин поместили работников авиационного завода
Рейсы трамваев маршрута №6 приостановили в Хабаровске
Скончался пятый пациент, зараженный коронавирусом, в Хабаровском крае
Пьяный водитель в Хабаровске наехал на детскую коляску с ребенком
Жилищным организациям в Хабаровске COVID-19 не мешает бороться за гранты
Ситуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай заражения
В дачном пожаре пострадали три человека под Хабаровском
Жители Хабаровского края более 400 тысяч раз заходили в интернет через Wi-Fi
Военнослужащий погиб в ДТП под Хабаровском
Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режиме
Пенсионерам и инвалидам в Комсомольске принесут продукты и лекарства на дом
Долг перед Госавтоинспекцией помешал жителю Хабаровского края продать машину
В ЕАО оштрафовали 60 человек, нарушивших особый режим
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 апреля 2020 года
Водитель с «липовыми» правами в Комсомольске стал фигурантом уголовного дела