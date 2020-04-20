20 Апр 2020 2020-04-20T12:42:21+03:00

В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В Комсомольске -на- Амуре снесут 48 деревьев на улице Пионерской. Это необходимо для проведения капитального ремонта линии электроснабжения. Работы планировали заранее, в том числе и вырубку насаждений.

- Ремонт выполнят сотрудники производственного предприятия электрических сетей. Они уже начали менять кабельную линию 6 кВт от ЦРП-1 (улица Пионерская, 9) до ЦРП-2 (улица Красногвардейская, 17/2) 1940 года постройки. Данная линия обеспечивает резервное питание между ЦРП в случае повреждения, - прокомментировали в городской администрации.

Деревья, которые собираются ликвидировать, находятся в охранной зоне указанной линии. При этом в срок до 10 ноября 2020 года МУ ППЭС выполнит компенсационные посадки деревьев на этом месте. К слову, высадить собираются 96 деревьев. Жителей города просят с пониманием отнестись к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU