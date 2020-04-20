Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года - число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 22. Как сообщили в пресс-службе правительства области, по данным на девять часов утра московского времени, на территории региона выявили 43 случая коронавирусной инфекции. Сюда входят все первичные положительные пробы.
- Значительный рост объясняют вспышкой заболевания в исправительном учреждении системы УФСИН. На сегодняшний день четыре пациента полностью выздоровели и выписались, еще четыре готовятся на выписку. Один пациент в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, но прогноз у него благоприятный, - прокомментировал Валерий Жуков, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО.
В целом под медицинским наблюдением находятся 529 человек. Отметим также, что очаг заболевания в Октябрьском районе смогли локализовать. Специалисты Роспотребнадзора решат в конце недели, закончены ли там противоэпидемические мероприятия.
Жителям региона напоминают телефоны горячей линии: (42622) 4-08-06 и 4-07-89.
ИСТОЧНИК KP.RU
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