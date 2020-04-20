2020-04-20T12:41:07+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года

Число подтвержденных заражений увеличилось до 22
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года - число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 22. Как сообщили в пресс-службе правительства области, по данным на девять часов утра московского времени, на территории региона выявили 43 случая коронавирусной инфекции. Сюда входят все первичные положительные пробы.

- Значительный рост объясняют вспышкой заболевания в исправительном учреждении системы УФСИН. На сегодняшний день четыре пациента полностью выздоровели и выписались, еще четыре готовятся на выписку. Один пациент в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, но прогноз у него благоприятный, - прокомментировал Валерий Жуков, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО.

В целом под медицинским наблюдением находятся 529 человек. Отметим также, что очаг заболевания в Октябрьском районе смогли локализовать. Специалисты Роспотребнадзора решат в конце недели, закончены ли там противоэпидемические мероприятия.

Жителям региона напоминают телефоны горячей линии: (42622) 4-08-06 и 4-07-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года
В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской
В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центре
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае
Тысячи деревьев высадят на улицах Хабаровска
Оборот компаний в Хабаровске сократился от 30 до 100 процентов
Сберечь предпринимательство: в Хабаровском крае обсудили вопросы поддержки бизнеса
На территории Биробиджанской ТЭЦ поставят кровати для сотрудников
Незапланированно приземлились самолеты на запасном аэродроме в Хабаровске
В Комсомольске на карантин поместили работников авиационного завода
Рейсы трамваев маршрута №6 приостановили в Хабаровске
Скончался пятый пациент, зараженный коронавирусом, в Хабаровском крае
Пьяный водитель в Хабаровске наехал на детскую коляску с ребенком
Жилищным организациям в Хабаровске COVID-19 не мешает бороться за гранты
Ситуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай заражения
В дачном пожаре пострадали три человека под Хабаровском
Жители Хабаровского края более 400 тысяч раз заходили в интернет через Wi-Fi
Военнослужащий погиб в ДТП под Хабаровском
Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режиме
Пенсионерам и инвалидам в Комсомольске принесут продукты и лекарства на дом
Долг перед Госавтоинспекцией помешал жителю Хабаровского края продать машину
В ЕАО оштрафовали 60 человек, нарушивших особый режим
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 апреля 2020 года
Водитель с «липовыми» правами в Комсомольске стал фигурантом уголовного дела