Обстановка в Хабаровском крае 21 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

21 Апр 2020 2020-04-21T03:59:29+03:00

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Согласно данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 21-22 апреля в большинстве районов Хабаровского края мокрый снег и снег, местами сильный, местами налипание мокрого снега. По долинам рек и побережью усиление северо-восточного ветра 18-24 м/с, а 22 апреля местами порывы 25-27 м/с. В Хабаровске дождь и мокрый снег, температура ночью от 0 до +2, днем от +2 до +4, ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с. На юге региона местами сильные осадки, температура ночью от -2 до +3, днем от +1 до +7, ветер северный 7-12 м/с, порывы 18-24 м/с. В центральных районах в основном мокрый снег и снег, местами сильный, температура ночью от -9 до +3, днем от +0 до +8, ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, порывы 17-24 м/с. На севере региона мокрый снег и снег, температура ночью от -15 до 0, днем от -3 до +4, ветер северный, северо-восточный 7-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в Хабаровском крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Не зафиксировали превышение допустимых уровней радиационного фона в крае.

Граница вскрытия реки Амур проходит в Нанайском районе на участке сел Троицкое - Малмыж, у Комсомольска ледостав. Интенсивность подъема уровней воды на границе вскрытия 14-76 см/сутки. У сел Елабуга - Троицкое пойма Амура на участке затоплена на глубину 0,4-0,6 метра. Сохраняется ледостав на большинстве рек центральных и северных районов края. У Хабаровска редкий редкий ледоход на Амуре, уровень воды выше обычного на 1,3 метра.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU