2020-04-21T03:57:53+03:00
Общество

Виновных в сходе 18 вагонов наказали в Биробиджане

Происшествие случилось в конце февраля 2020 года
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Виновных в сходе 18 вагонов наказали в БиробиджанеВиновных в сходе 18 вагонов наказали в БиробиджанеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

Виновных в сходе вагонов наказали в Биробиджане. Напомним, 25 февраля 2020 года на перегоне «Тоннельный - Кундур - Хабаровский» двухпутного электрифицированного участка «Архара - Известковая» с рельсов сошли 18 вагонов.

- В Биробиджанской транспортной прокуратуре по факту случившегося провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате происшествия оказался нарушен габарит общих путей, повреждена контактная сеть, задержаны семь пассажирских поездов. Тогда никто из людей не пострадал, ущерб окружающей среде не нанесен, - рассказали в пресс-службе ДВТП.

По итоге проверки специалисты пришли к выводу, что причиной схода вагонов стал поперечный излом рельса. Деформация образовалась из-за неудовлетворительного текущего содержания железнодорожного пути. Виновными в данном инциденте признали шесть работников железнодорожного предприятия. Их привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговоров и замечаний.

Также двух дорожных мастеров, заместителя, а также исполняющего обязанности начальника Облученской дистанции пути привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования. Им выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горящей квартире в Комсомольске нашли человека
Порядок наводят возле мемориального объекта в Биробиджане
Власти ЕАО задумались об ограничениях на родительский день
В мэрии Хабаровска назначили нового директора финансового департамента
В лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублей
Пациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице Хабаровска
Перевозчики просят снизить эквайринг с оплаты за проезд в Хабаровске
Виновных в сходе 18 вагонов наказали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае 21 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года
В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской
В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центре
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае