Виновных в сходе 18 вагонов наказали в Биробиджане

21 Апр 2020 2020-04-21T03:57:53+03:00

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Виновных в сходе вагонов наказали в Биробиджане. Напомним, 25 февраля 2020 года на перегоне «Тоннельный - Кундур - Хабаровский» двухпутного электрифицированного участка «Архара - Известковая» с рельсов сошли 18 вагонов.

- В Биробиджанской транспортной прокуратуре по факту случившегося провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате происшествия оказался нарушен габарит общих путей, повреждена контактная сеть, задержаны семь пассажирских поездов. Тогда никто из людей не пострадал, ущерб окружающей среде не нанесен, - рассказали в пресс-службе ДВТП.

По итоге проверки специалисты пришли к выводу, что причиной схода вагонов стал поперечный излом рельса. Деформация образовалась из-за неудовлетворительного текущего содержания железнодорожного пути. Виновными в данном инциденте признали шесть работников железнодорожного предприятия. Их привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговоров и замечаний.

Также двух дорожных мастеров, заместителя, а также исполняющего обязанности начальника Облученской дистанции пути привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования. Им выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU