Перевозчики просят снизить эквайринг с оплаты за проезд в Хабаровске

21 Апр 2020 2020-04-21T03:55:52+03:00

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Пассажирские перевозки в Хабаровске за март-апрель сократились на 70 процентов. Напомним, на этот период глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рекомендовала банкам снизить проценты по эквайрингу и не допускать превышения его размера в виде одного процента. Однако местные перевозчики до сих пор платят от четырех до пяти процентов с одного билета при безналичной оплате проезда и от 1,8 до 2,1 процента при наличной оплате.

В мэрию уже направили письмо с просьбой включить транспортную отрасль в перечень организаций по временному ограничению эквайринговых комиссий. Отметим, что пассажирские перевозчики Хабаровска не раз обращались к городскому оператору «МБУ ХМНИЦ» с просьбой не оставаться в стороне и рассмотреть вопрос о снижении эквайринга. Однако положительных ответов на эти вопросы они не получили.

Напомним, ранее перевозчики в Хабаровске призывали горожан расплачиваться за проезд в автобусах и троллейбусах карточками, а не наличными деньгами. Такой подход необходим, чтобы защитить здоровье транспортных экипажей и других пассажиров, так как деньги и монеты могут способствовать распространению COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU