Пациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице Хабаровска

21 Апр 2020 2020-04-21T03:54:25+03:00

Это вынужденная мера в связи с перепрофилированием медучреждения

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На территории Дорожной клинической больницы в Хабаровске принимают пациентов горбольницы №10. Железнодорожные медики выделили для поликлиники один из корпусов. Эта рокировка - вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса.

К поликлинике прикреплены около 60 тысяч жителей Северного округа Хабаровска. Напомним, ранее сообщалось, что городскую больницу № 10 перепрофилировали для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Еще время спустя в медучреждении сообщили новые телефоны регистратур. Если необходимо вызвать врача на дом в случаях, когда высокая температура тела, или есть симптомы простудного заболевания, пожалуйста, останьтесь дома и вызовите врача по любому из телефонов: 48-08-59, 78-41-21, 78-41-22, 8-914-158-01-98, 8-914-580-01-96 и 8-914-166-69-26.

- В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Хабаровска» оказывают экстренную медицинскую помощь жителям Северного округа по таким направлениям, как хирургия, терапия, урология, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU