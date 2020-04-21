2020-04-21T03:54:25+03:00
Общество

Пациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице Хабаровска

Это вынужденная мера в связи с перепрофилированием медучреждения
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице ХабаровскаПациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице ХабаровскаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На территории Дорожной клинической больницы в Хабаровске принимают пациентов горбольницы №10. Железнодорожные медики выделили для поликлиники один из корпусов. Эта рокировка - вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса.

К поликлинике прикреплены около 60 тысяч жителей Северного округа Хабаровска. Напомним, ранее сообщалось, что городскую больницу № 10 перепрофилировали для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Еще время спустя в медучреждении сообщили новые телефоны регистратур. Если необходимо вызвать врача на дом в случаях, когда высокая температура тела, или есть симптомы простудного заболевания, пожалуйста, останьтесь дома и вызовите врача по любому из телефонов: 48-08-59, 78-41-21, 78-41-22, 8-914-158-01-98, 8-914-580-01-96 и 8-914-166-69-26.

- В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Хабаровска» оказывают экстренную медицинскую помощь жителям Северного округа по таким направлениям, как хирургия, терапия, урология, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горящей квартире в Комсомольске нашли человека
Порядок наводят возле мемориального объекта в Биробиджане
Власти ЕАО задумались об ограничениях на родительский день
В мэрии Хабаровска назначили нового директора финансового департамента
В лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублей
Пациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице Хабаровска
Перевозчики просят снизить эквайринг с оплаты за проезд в Хабаровске
Виновных в сходе 18 вагонов наказали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае 21 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года
В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской
В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центре
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае