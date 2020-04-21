21 Апр 2020 2020-04-21T03:53:31+03:00

В лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Хабаровском крае лесничий стал фигурантом уголовного дела. По предварительной информации, мужчина незаконно назначал рубку деревьев на территории Аванского лесничества. По итогу предварительной проверки удалось установить факт внесения подложных сведений в документы.

- Неверную информацию в документы о характеристике лесных насаждений фигурант вносил перед аукционами при отводе лесных участков. Действия лесничего привели к завышению объемов древесины, подлежащей заготовке лесопользователем. В итоге незаконно вырубили корейский кедр объемом 97 кубических метров на сумму более трех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что должностное лицо при приемке мест рубок в акты вносило информацию об отсутствии нарушений. В отношении лесничего возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства». Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU