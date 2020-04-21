2020-04-21T03:53:31+03:00
Происшествия

В лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублей

В такую сумму оценили специалисты незаконную вырубку корейского кедра
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублейВ лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублейФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае лесничий стал фигурантом уголовного дела. По предварительной информации, мужчина незаконно назначал рубку деревьев на территории Аванского лесничества. По итогу предварительной проверки удалось установить факт внесения подложных сведений в документы.

- Неверную информацию в документы о характеристике лесных насаждений фигурант вносил перед аукционами при отводе лесных участков. Действия лесничего привели к завышению объемов древесины, подлежащей заготовке лесопользователем. В итоге незаконно вырубили корейский кедр объемом 97 кубических метров на сумму более трех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что должностное лицо при приемке мест рубок в акты вносило информацию об отсутствии нарушений. В отношении лесничего возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства». Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горящей квартире в Комсомольске нашли человека
Порядок наводят возле мемориального объекта в Биробиджане
Власти ЕАО задумались об ограничениях на родительский день
В мэрии Хабаровска назначили нового директора финансового департамента
В лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублей
Пациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице Хабаровска
Перевозчики просят снизить эквайринг с оплаты за проезд в Хабаровске
Виновных в сходе 18 вагонов наказали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае 21 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года
В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской
В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центре
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае