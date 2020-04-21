В мэрии Хабаровска назначили нового директора финансового департамента

21 Апр 2020 2020-04-21T04:01:02+03:00

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В мэрии Хабаровска объявили о новом назначении. В этот раз должность главы директора финансового департамента администрации Хабаровска занял Голик Сергей Леонидович. Об этом сообщили в пресс- службе мэрии.

Для справки

Сергей Леонидович родился в 1984 году. У него два высших образования. Сначала новый директор департамента в 2006 году окончил Дальневосточную академию государственной службы, а пять лет спустя – Хабаровскую государственную академию экономики и права. На руководящих должностях Сергей Голик уже проработал больше четырех лет.

Среди поощрений Сергея Леонидовича нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», Почетная грамота губернатора Хабаровского края. Неоднократно его отмечали Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации города Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU