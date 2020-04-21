2020-04-21T04:31:00+03:00
Общество

Власти ЕАО задумались об ограничениях на родительский день

Пока только собрали предложения по этому поводу
Александр ШТААЛЬ
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Власти ЕАО задумались об ограничениях на родительский деньВласти ЕАО задумались об ограничениях на родительский деньФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти ЕАО задумались о введений ограничений на родительский день. Напомним, в этом году он пройдет 28 апреля. Меры собираются предпринять в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Сейчас нужно провести масштабную информационную работу с населением. Важно донести до людей, что сейчас находиться в больших группах опасно: в толпе больше шанс заразиться, - отметил Илья Семенов, заместитель председателя правительства ЕАО.

В свою очередь главы районов заверили, что работают в этом направлении, через СМИ призывают местное население соблюдать режим самоизоляции. Появилось предложение о том, чтобы пропускать граждан к местам захоронений небольшими группами. А заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Ольга Ишуткина высказалась за закрытие кладбищ в родительский день во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки.

Пока все предложения собрали и планируют их рассмотреть на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Тогда же решат, в каком формате провести родительский день 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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