Порядок наводят возле мемориального объекта в Биробиджане

21 Апр 2020 2020-04-21T04:58:56+03:00

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В Биробиджане рядом с мемориальным объектом на улице Стяжкина проводят уборку. Напомним, из поселка Мясокомбинат, а ныне микрорайона, на фронт будущий Герой Советского Союза Михаил Стяжкин. В память о нем установили мемориальную доску на дом, рядом с которым сейчас идут работы.

- Этот год у нас юбилейный – 75 лет Великой Победе и поэтому особенно важно привести в порядок мемориальные объекты, - прокомментировал Александр Головатый, мэр Биробиджана.

Специалисты укладывают брусчатку, вырубают засохшие кусты, очищают территорию от другой растительности площадку возле этого дома. Отметим, что рядом со зданием местные жители проводят праздничные митинги. Когда в Биробиджане разрешат проводить массовые мероприятия, местные активисты ТОС планируют высадить цветы и провести митинг, приуроченный 9 Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU