2020-04-21T05:25:47+03:00
Общество

В горящей квартире в Комсомольске нашли человека

Пострадавшего передали в руки врачей скорой помощи
Александр ШТААЛЬ
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В горящей квартире в Комсомольске нашли человекаВ горящей квартире в Комсомольске нашли человекаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Накануне вечером 20 апреля в Комсомольске -на- Амуре группа пожарных отправилась на проспект Мира. Здесь, согласно полученной информации, случилось возгорание в одном из домов. По прибытии на место происшествия огнеборцы увидели в подъезде на втором этаже плотное задымление.

- Хозяйка квартиры сообщила, что внутри может находиться человек. Так оно и было – во время разведки в одной из комнат коммунальной квартиры горела мебель, там же находился мужчина 1967 года рождения, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пострадавшего передали в руки врачей скорой помощи, в госпитализации мужчина не нуждался. Ликвидировать пламя удалось почти в 11 часов вечера. Причины возгорания выяснят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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