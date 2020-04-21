2020-04-21T06:55:52+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 21 апреля 2020: число излечившихся увеличилось

Всего случаев заражения в регионе 215
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 21 апреля 2020: число излечившихся увеличилосьСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 21 апреля 2020: число излечившихся увеличилосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 21 апреля 2020 года - всего случаев заражения в регионе 215. Из них лечение получают 192 человека, 18 выписали по выздоровлению, пять человек скончались. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В стационары края госпитализировали 54 пациента с подозрением на заболевание. Из тех, у кого уже диагностировали COVID-19, пять тяжелобольных пациентов, четыре из них на ИВЛ.

Отметим также, что с внебольничными пневмониями в Хабаровском краевом инфекционном госпитале сейчас лежат 112 пациентов. В изоляторах края 25 человек, контактировавших с заболевшими. Состояние этих людей оценивают как удовлетворительное, признаков заболевания нет.

Под медицинским наблюдением остаются около 700 человек, прибывших из- за рубежа, из них 119 в обсерваторе.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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