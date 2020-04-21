2020-04-21T06:55:02+03:00
Общество

Аграрии посеяли 60 процентов ранних зерновых в Хабаровском крае

Сеют в основном пшеницу, ячмень и овес
Александр ШТААЛЬ
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Аграрии посеяли 60 процентов ранних зерновых в Хабаровском краеАграрии посеяли 60 процентов ранних зерновых в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Аграрии посеяли 60 процентов ранних зерновых в Хабаровском крае. В основном сеют пшеницу, ячмень и овес. Работы идут в Хабаровском, имени Лазо, Вяземском и Бикинском районах.

- Наиболее активно идет посевная в Хабаровском районе, где некоторые аграрии уже полностью завершили сев ранних зерновых. В целом сельхозорганизации этого района ранними зерновыми культурами засеяли 2,275 тысячи гектаров площадей, выполнив план на 55 процентов, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Отметим также, что под ранние зерновые в регионе выделили 8,41 тысячи гектаров. На долю сельхозорганизаций приходится 6,335 тысячи гектаров, фермеров - 2,075 тысячи гектаров. В мае аграрии края планируют приступить к севу сои и кукурузы, а также посадке картофеля и овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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