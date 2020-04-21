На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ограничили движение с 21 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T08:15:11+03:00

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В Хабаровском крае ограничили движение для пассажирских автобусных перевозок. Это необходимая мера безопасности в связи с осадками, которые выпали в регионе. Запрет на движение действует на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску -на-Амуре с сегодняшнего дня, 21 апреля, с 12:30.

- Циклон принес в регион мокрый снег и порывистый ветер. Также возникает ограничение видимости, снежный накат на проезжей части. При всех этих обстоятельствах пассажирские перевозки могут сопровождаться реальной угрозой жизни и здоровью граждан (пассажиров), - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных условий. Автолюбителей убедительно просят быть крайне аккуратными на дорогах, по возможности, пожалуйста, отложите поездки и останьтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU