На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ограничили движение с 21 апреля
В Хабаровском крае ограничили движение для пассажирских автобусных перевозок. Это необходимая мера безопасности в связи с осадками, которые выпали в регионе. Запрет на движение действует на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску -на-Амуре с сегодняшнего дня, 21 апреля, с 12:30.
- Циклон принес в регион мокрый снег и порывистый ветер. Также возникает ограничение видимости, снежный накат на проезжей части. При всех этих обстоятельствах пассажирские перевозки могут сопровождаться реальной угрозой жизни и здоровью граждан (пассажиров), - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.
Ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных условий. Автолюбителей убедительно просят быть крайне аккуратными на дорогах, по возможности, пожалуйста, отложите поездки и останьтесь дома.
ИСТОЧНИК KP.RU