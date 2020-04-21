2020-04-21T08:14:28+03:00
Политика

Новое назначение в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска

Должность заместителя председателя комитета по экономике принял Олег Владимирович Ожегов
Александр ШТААЛЬ
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Новое назначение в комитете по управлению Железнодорожным районом ХабаровскаНовое назначение в комитете по управлению Железнодорожным районом ХабаровскаФото: Администрация Хабаровска
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В мэрии Хабаровска сообщили о втором назначении за день. Ранее речь шла о том, что должность главы финансового департамента администрации Хабаровска занял Сергей Леонидович Голик. Также в администрации сообщили о том, что сегодня, 21 апреля 2020 года в комитете по управлению Железнодорожным районом на должность заместителя председателя комитета по экономике назначен Олег Владимирович Ожегов.

Для справки:

Олег Ожегов родился в 1970 году. Окончил в 2005 году Дальневосточную академию государственной службы. Имеет опыт руководящей работы более 12 лет. Ранее он возглавлял региональное министерство имущественных отношений.

Его работу неоднократно отмечали. Среди наград у него благодарность и благодарственные письма губернатора Хабаровского края, благодарность краевого министерства имущественных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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