2020-04-21T08:13:23+03:00
Общество

Центр семейного устройства и детский дом в Хабаровском крае получили гранты

Общая сумма финансовой поддержки - один миллион рублей
Александр ШТААЛЬ
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Центр семейного устройства и детский дом в Хабаровском крае получили грантыЦентр семейного устройства и детский дом в Хабаровском крае получили грантыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Центр семейного устройства и детский дом №5 в Хабаровском крае получили гранты на общую сумму в один миллион рублей. Учреждения участвовали во втором Всероссийском конкурсе «Семейная Гавань».

- От детского дома представили проект «Ресурс для родителей». Он направлен на сопровождение кровных семей, переживающих кризис, а также на снятие рисков социального сиротства. Авторы представили информацию о том, как содействовать в воссоединении семьи гражданам, лишенным родительских прав, предоставлять психолого-педагогическую, юридическую и консультативную помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, - рассказали в краевом минобре.

Центр представил на конкурс проект «Мама рядом». Его идея в проведении образовательных тренинговых мероприятий с осужденными женщинами, имеющими детей до трех лет, а также осужденными беременными. Цель проекта - развить навыки принятия и общения с ребенком, повысить родительскую грамотность, сформировать привязанность с целью профилактики отказов от детей.

Оба проекта начнут реализовывать с 1 июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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