В мэрии Хабаровска предложили демонтировать спортснаряды на стадионах

21 Апр 2020 2020-04-21T08:51:49+03:00

По мнению чиновников, только так можно пресечь стремление спортсменов заниматься на улице

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В мэрии Хабаровска озвучили новое нестандартное предложение в связи с угрозой распространения коронавируса. Начальник городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александр Леонов озвучил идею по демонтажу игровых снарядов на школьных стадионах, а также уличных баскетбольных колец, футбольных ворот и качелей на время пандемии COVID-19.

Такое предложение возникло в связи с тем, что любители физкультуры, несмотря на усложняющуюся с каждым днем эпидемиологическую обстановку, продолжают массово посещать спортивные площадки Хабаровска. Их уже оградили сигнальными лентами, но горожане все равно заходят на объекты и занимаются спортом, образуя при этом большое скопление людей на небольшой площади.

- Есть предложение: направить письма в школы, а также в управляющие компании, лицам, ответственным за содержание стадионов и площадок, с просьбой на время пандемии демонтировать баскетбольные кольца, убрать футбольные ворота, снять качели, отправить все имущество на склады и вернуть на место после отмены режима самоизоляции. Это поможет уберечь хабаровчан от заражения коронавирусом, - заявил Александр Леонов.

Работу планируют начать в ближайшее время. Отметим, что подобные действия сегодня предпринимают власти и в других городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU