Фермеры Хабаровского края смогут следить за урожаем дистанционно

21 Апр 2020 2020-04-21T08:18:14+03:00

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В партнерстве с компанией ИнтТерра, занимающейся разработкой цифровых решений для сельского хозяйства, РСХБ предоставил аграриям возможность дистанционно определять состояние поля и сельхозкультур на основе многофакторного анализа. До конца сезона Россельхозбанк предлагает своим клиентам бесплатный доступ к сервису SkyScout.

- В это непростое время, когда случилась пандемия коронавируса, падение курса рубля, неопределенность на рынке зерна, дефицит и рост цен на семена, средства защиты растений и удобрения, РСХБ продолжает активно поддерживать фермеров. Благодаря интеграции нашей цифровой платформы с разработкой ИнтТерры, предприятия малого и среднего агробизнеса могут повысить эффективность своей деятельности и наладить взаимодействие с партнерами, — заявила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Приложение облегчает работу растениеводов за счет дистанционного мониторинга полей, планирования и отслеживания технологических операций, позволяет наладить дистанционное взаимодействие со всеми основными поставщиками и консультантами фермера. Пользователи смогут мониторить поля, дистанционно диагностировать проблемы и получать рекомендации от профессионалов. Благодаря интеграции SkyScout с маркетплейсом можно, не выходя из системы, оформлять заказы и приобретать товары и услуги. В ближайшее время функционал приложения будет доработан и позволит получать под покупку финансирование.

- В сотрудничестве с РСХБ мы помогаем клиентам выйти за рамки привычной работы с полями. За счет интеграции новейших технологий и различных источников информации появилась возможность намного раньше выявлять и прогнозировать возможные проблемы в поле, планировать своевременное выполнение сельскохозяйственных работ и контролировать их качество, - отметил генеральный директор ООО «ИнтТерра» Виталий Бузу.