2020-04-21T09:19:19+03:00
Происшествия

Молодых подозреваемых в серии краж задержали в Хабаровском крае

По версии следствия, фигуранты совершили пять преступлений на четверых
Александр ШТААЛЬ
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Молодых подозреваемых в серии краж задержали в Хабаровском краеМолодых подозреваемых в серии краж задержали в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае задержали подозреваемых в серии краж. По версии следствия четыре молодых человека в возрасте от 20 до 23 лет поочередно обчистили квартиру, гараж, подвал, контейнер и частный дом. Имущества из помещений они вынесли на 390 тысяч рублей.

- В общей сложности фигурантов пока считают причастными к пяти преступлениям, случившимся в поселке Корфовский. Двоих из них уже привлекали к уголовной ответственности за кражи. Все фигуранты были давно знакомы между собой и дружили, двое из них – двоюродные братья, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Организатор группы самый старший ее участник, которого судили за кражу ранее. В ноябре 2019 года он предложил приятелям совершить первое хищение. Вместе они проникли в квартиру в поселке Корфовский. Оттуда они вынесли технику, которую увезли на личный автомобиле. Все кражи совершали ночью, забирали строительные инструменты, ювелирные изделия, различную технику и квадроцикл. Похищенное подозреваемые реализовывали на одном из рынков города Хабаровска.

Сейчас в отношении фигурантов расследуют уголовное дело по статье «Кража». Организатора группы заключили под стражу, остальные подозреваемые находятся на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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