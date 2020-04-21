2020-04-21T09:54:37+03:00
Общество

Закрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусом

Тем, кто находится в изоляции, напоминают возможности оформить больничный
Александр ШТААЛЬ
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Закрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусомЗакрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Закрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусом. Изолируют людей на время вынужденно. При этом у потенциальных носителей инфекции берут анализы, проводят исследования в лаборатории. Если проба не подтверждается, то карантин с подъезда снимают, а если результат положительный - карантинные мероприятия продолжают.

Тем, кто находится в изоляции и под медицинским наблюдением, напоминают, что они могут обратиться к волонтерам если понадобится помощь. Заявки принимают по телефонам горячей линии в Биробиджане 4-08-06 и 4-07-89. Обращение обязательно рассмотрят в кратчайшие сроки, окажут необходимую помощь.

- Люди, которые живут в одном подъезде с человеком, у которого подозрительный результат пробы на COVID-19 или уже подтвержденный диагноз, были в потенциальном контакте. Коронавирус живет на поверхности до 72 часов. А мы в подъезде беремся за перила, почтовые ящики, дверные ручки. Только жесткие и решительные противоэпидемические мероприятия помогут нам локализовать очаги инфекции и не допустить дальнейшее её распространение по территории региона, – уверен Павел Копылов, главный государственный санитарный врач ЕАО.

Жителям области напоминают, что на время карантина есть возможность оформить оплачиваемый больничный. Для этого нужно обратиться в Фонд социального страхования России по ЕАО онлайн или по телефонам горячей линии: (42622) 702-12 (круглосуточно), 702-11 и 702-13, и получить больничный лист с соответствующими выплатами по нему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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