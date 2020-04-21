Выстрел на озере выдал браконьера в заказнике Хабаровского края

21 Апр 2020 2020-04-21T10:23:45+03:00

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На территории заказника «Хехцирский» госинспекторы вычислили браконьера. Злоумышленник выстрелил в то время, когда правоохранители приближались к одному из озер. Последние услышали звук, заметили и нарушителя, погнались за ним, но решили прекратить преследование.

- Неизвестный, видимо, знал, что находится на территории ООПТ, был настороже и, заметив приближающихся инспекторов, бросился бежать. Он также избавился от ружья. Чтобы не потерять место, где было сброшено оружие, государственные инспекторы решили прекратить преследование, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Оружие нашли время спустя. Это было курковое ружье 16 калибра. При его осмотре в патроннике нашли два патрона, один из них отстрелянный. На месте составили протокол осмотра места происшествия и об изъятии оружия, которое передали в районный отдел полиции для проведения проверки в отношении законного владельца оружия. Если личность нарушителя установят, дальше начнется административное разбирательство за нарушение режима особой охраны ООПТ.

ИСТОЧНИК KP.RU