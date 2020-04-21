Людям старше 65 лет бесплатно раздадут продуктовые наборы в Хабаровском крае

21 Апр 2020 2020-04-21T10:47:40+03:00

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В Хабаровском крае бесплатно раздадут продуктовые наборы людям старше 65 лет. Помощь оказывают на деньги, направленные благотворительным фондом «Альфа групп». В составе продуктового набора: гречка, перловка, рис, рожки, масло подсолнечное, тушенка, паштет, рыбные консервы, чай и сахар. Также в комплекте прилагается мыло.

- Набор будут выдавать один раз и только пожилым гражданам, в том числе работающим. Для его получения необходимо подать заявку по номеру «112». На сегодняшний день отработано 497 заявок. Доставку производят по всему краю, - разъяснила пресс- служба правительства Хабаровского края.

При получении продуктов заявитель должен предъявить паспорт волонтеру. При обработке заявки также сверяют данные. Заказы по заявкам доставляют в течение трех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU