2020-04-21T11:21:32+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 года

Состояние одной зараженной оценивают как удовлетворительное
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 года - один человек госпитализирован, под наблюдением врачей находятся четыре человека. У остальных, вернувшихся из-за границы комсомольчан, карантинный двухнедельный срок закончился.

- Женщина, заразившаяся новым типом коронавируса и в данный момент находящаяся в инфекционном госпитале чувствует себя нормально. Заболевание у нее протекает в легкой форме, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - На сегодняшний день в госпитале также находится один человек из села Троицкое. Он попал с подозрением на заражение, у него уже взяли анализы.

В период с 1 марта по 21 апреля в городе зарегистрировали 11 тысяч 51 случай ОРВИ, из них 150 за последние сутки, 317 случаев пневмонии, из которых за сутки – пять. За этот же период госпитализировали 249 человек с диагнозом ОРВИ, из них два за сутки и 274 человека с пневмонией, из которых пять за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 21 апреля 2020 года: число заражений увеличилось до 43
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания
Временно изменят расписание пригородных поездов в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 года
Людям старше 65 лет бесплатно раздадут продуктовые наборы в Хабаровском крае
Выстрел на озере выдал браконьера в заказнике Хабаровского края
Закрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусом
Молодых подозреваемых в серии краж задержали в Хабаровском крае
В мэрии Хабаровска предложили демонтировать спортснаряды на стадионах
Фермеры Хабаровского края смогут следить за урожаем дистанционно
Центр семейного устройства и детский дом в Хабаровском крае получили гранты
Новое назначение в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска
На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ограничили движение с 21 апреля
Аграрии посеяли 60 процентов ранних зерновых в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 21 апреля 2020: число излечившихся увеличилось
В горящей квартире в Комсомольске нашли человека
Порядок наводят возле мемориального объекта в Биробиджане
Власти ЕАО задумались об ограничениях на родительский день
В мэрии Хабаровска назначили нового директора финансового департамента
В лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублей
Пациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице Хабаровска
Перевозчики просят снизить эквайринг с оплаты за проезд в Хабаровске
Виновных в сходе 18 вагонов наказали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае 21 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года
В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской
В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центре
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае