21 Апр 2020 2020-04-21T11:21:32+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 года - один человек госпитализирован, под наблюдением врачей находятся четыре человека. У остальных, вернувшихся из-за границы комсомольчан, карантинный двухнедельный срок закончился.

- Женщина, заразившаяся новым типом коронавируса и в данный момент находящаяся в инфекционном госпитале чувствует себя нормально. Заболевание у нее протекает в легкой форме, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - На сегодняшний день в госпитале также находится один человек из села Троицкое. Он попал с подозрением на заражение, у него уже взяли анализы.

В период с 1 марта по 21 апреля в городе зарегистрировали 11 тысяч 51 случай ОРВИ, из них 150 за последние сутки, 317 случаев пневмонии, из которых за сутки – пять. За этот же период госпитализировали 249 человек с диагнозом ОРВИ, из них два за сутки и 274 человека с пневмонией, из которых пять за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU