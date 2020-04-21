21 Апр 2020 2020-04-21T11:44:04+03:00

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Временно изменят расписание пригородных поездов в Хабаровске. Неудобства связаны с ремонтными работами на перегоне Хабаровск-1 – Хабаровск-2 с 26 по 29 апреля и с 3 по 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Так, 26-29 апреля, 3-6 мая скорректируют расписание рейса № 6811 сообщением «Вяземская – Хабаровск-2», отправление - Вяземская в 5:11, прибытие - Хабаровск-2 в 7:17.

В сутках 26-28 апреля и 3-5 мая изменения коснутся рейсов:

- № 6801 сообщением «Вяземская – Хабаровск-2», отправление - Вяземская в 17:30, прибытие - Хабаровск-2 в 19:38.

- № 6802 сообщением «Хабаровск-2 – Хор», отправление - Хабаровск-2 в 7:32:30, прибытие - Хор в 8:53.

- № 6803 сообщением «Хор – Хабаровск-2», отправление - Хор в 11:00, прибытие - Хабаровск-2 в 12:20:30.

- № 6804 сообщением «Хабаровск-2 – Вяземская», отправление - Хабаровск-2 в 9:20:30, прибытие - Вяземская в 11:28.

- № 6807 сообщением «Хор – Хабаровск-2», отправление - Хор в 16:28, прибытие - Хабаровск-2 в 17:48:30.

- № 6808 сообщением «Хабаровск-2 – Хор», отправление - Хабаровск-2 в 13:20:30, прибытие - Хор в 14:41.

- № 6812 сообщением «Хабаровск-2 – Вяземская, отправление - Хабаровск-2 в 19:02:30, прибытие - Вяземская в 21:09:30.

Также 26 апреля и 3 мая скорректируют расписание рейсов:

- № 6806 сообщением «Хабаровск-2 – Кругликово», отправление - Хабаровск-2 в 10:50:30, прибытие - Кругликово в 11:44;

- № 6805 сообщением «Кругликово – Хабаровск-2», отправление – Кругликово в 14:45, прибытием Хабаровск-2 в 15:40.

Время указано местное. Жителей край убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок в указанные периоды. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU