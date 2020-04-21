2020-04-21T12:04:40+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания

Всего случаев заражения в регионе 243
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания ФОТО: Минздрав Хабаровского краяНовости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания ФОТО: Минздрав Хабаровского края
Изменить размер текста:

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года – в целом в регионе зафиксировали 243 новых случая заболевания. Из них 18 пациентов выздоровели, пять человек скончались, остальные получают лечение.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за сутки в регионе выявили 28 новых случаев заболевания, вызываемого COVID19. Среди этих пациентов жители Хабаровска, Советской Гавани, села Богородское Ульчского района.

Отметим также, что среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, четыре человека старше 65 лет и один ребенок 12 лет. При этом среди вновь выявленных пациентов более 60 процентов оказались бессимптомными носителями инфекции. Их выявили при проведении эпидемического расследования. Отмети также, что все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и были изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 21 апреля 2020 года: число заражений увеличилось до 43
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания
Временно изменят расписание пригородных поездов в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 года
Людям старше 65 лет бесплатно раздадут продуктовые наборы в Хабаровском крае
Выстрел на озере выдал браконьера в заказнике Хабаровского края
Закрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусом
Молодых подозреваемых в серии краж задержали в Хабаровском крае
В мэрии Хабаровска предложили демонтировать спортснаряды на стадионах
Фермеры Хабаровского края смогут следить за урожаем дистанционно
Центр семейного устройства и детский дом в Хабаровском крае получили гранты
Новое назначение в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска
На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ограничили движение с 21 апреля
Аграрии посеяли 60 процентов ранних зерновых в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 21 апреля 2020: число излечившихся увеличилось
В горящей квартире в Комсомольске нашли человека
Порядок наводят возле мемориального объекта в Биробиджане
Власти ЕАО задумались об ограничениях на родительский день
В мэрии Хабаровска назначили нового директора финансового департамента
В лесничестве Хабаровского края насчитали ущерб на три миллиона рублей
Пациентов горбольницы №10 принимают в Дорожной клинической больнице Хабаровска
Перевозчики просят снизить эквайринг с оплаты за проезд в Хабаровске
Виновных в сходе 18 вагонов наказали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае 21 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 20 апреля 2020 года
В Комсомольске ликвидируют почти полсотни деревьев на улице Пионерской
В Биробиджане задержали шутника, сообщившего о бомбе в торговом центре
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае