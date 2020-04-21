21 Апр 2020 2020-04-21T12:04:40+03:00

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания ФОТО: Минздрав Хабаровского края

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года – в целом в регионе зафиксировали 243 новых случая заболевания. Из них 18 пациентов выздоровели, пять человек скончались, остальные получают лечение.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за сутки в регионе выявили 28 новых случаев заболевания, вызываемого COVID19. Среди этих пациентов жители Хабаровска, Советской Гавани, села Богородское Ульчского района.

Отметим также, что среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, четыре человека старше 65 лет и один ребенок 12 лет. При этом среди вновь выявленных пациентов более 60 процентов оказались бессимптомными носителями инфекции. Их выявили при проведении эпидемического расследования. Отмети также, что все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и были изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU