Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года – в целом в регионе зафиксировали 243 новых случая заболевания. Из них 18 пациентов выздоровели, пять человек скончались, остальные получают лечение.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за сутки в регионе выявили 28 новых случаев заболевания, вызываемого COVID19. Среди этих пациентов жители Хабаровска, Советской Гавани, села Богородское Ульчского района.
Отметим также, что среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, четыре человека старше 65 лет и один ребенок 12 лет. При этом среди вновь выявленных пациентов более 60 процентов оказались бессимптомными носителями инфекции. Их выявили при проведении эпидемического расследования. Отмети также, что все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и были изолированы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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