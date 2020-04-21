21 Апр 2020 2020-04-21T12:39:49+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 21 апреля 2020 года: число заражений увеличилось до 43 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 21 апреля 2020 года – число заражений увеличилось до 43. Из них четыре человека уже выздоровели и выписались, летальных исходов пока не зарегистрировали. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее сообщалось, что в ЕАО закрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусом. Так поступают, чтобы изолировать людей, которые с высокой долей вероятности могли контактировать с зараженными или с теми, у кого только подозревают коронавирус.

Отметим также, что в области получили партию защитных костюмов, которые в текущем режиме позволяют обеспечить работу нашей инфекционной больницы.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики заболевания. Если на улицу пришлось выйти, пожалуйста, соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU