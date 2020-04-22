2020-04-22T04:21:37+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 22 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

Осадки по-прежнем будут идти в большинстве районов региона
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 22 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 22 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фонФото: Правительство Хабаровского края
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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня, 22 апреля, в большинстве районов края прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, местами налипание мокрого снега. По долинам рек и побережью ветер будет усиливаться до 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с. В Хабаровске ожидается небольшой снег, температура ночью от -4 до -2, днем от +1 до +3, ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы 18-23 м/с. На юге края осадки также ожидаются, но небольшие, ночная температура - от -7 до -1, днем - от +2 до +8, ветер северо-восточный 15-17 м/с. В центральных районах - снег, местами сильный, температура ночью в пределах от -12 до +2, днем - от -2 до +7, ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с, порывы 18-27 м/с. На севере края мокрый снег, местами сильный, температура ночью от -15 до 0, днем от -2 до +4, ветер северный, северо-восточный 5-15 м/с, порывы 17-22 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

Граница вскрытия реки Амур сейчас на участке села Малмыж - Комсомольск-на-Амуре, у села Нижнетамбовское отмечают подвижки льда. Вода на границе вскрытия поднимается на 11-45 см/сутки. Ледоход на реках центральных районов края, на северных реках - ледостав. Пойма Амура у села Троицкое затоплена на глубину 0,5 метра. На Амуре у Хабаровска льда нет, уровень воды около нормы, температура воды 7,2 С.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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