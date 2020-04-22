22 Апр 2020 2020-04-22T04:19:39+03:00

Последние новости по коронавирусу в ЕАО на утро 22 апреля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Последние новости по коронавирусу в ЕАО на утро 22 апреля 2020 года - количество зараженных увеличилось до 43, из них шесть человек уже выздоровели. Пока проходят окончательную верификацию 10 подозрительных проб.

Отметим, что новые случаи выявляют как в семейных очагах, так и в двух учреждениях ФСИН. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 556 человек (не считая относящихся к системе исполнения наказаний).

В Биробиджане на карантин закрыли 10 подъездов. Также изолировали по одному подъезду в поселках Бира и Николаевка. Отметим, что в области займутся созданием резервного коечного фонда для размещения больных коронавирусной инфекцией. Это необходимо на случай вспышки заболевания.

- По данным на вечер 21 апреля, в инфекционном госпитале находятся 32 человека. У 24 из них официально подтверждена коронавирусная инфекция. Один из заболевших в тяжелом состоянии, четверо готовятся к выписке. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное, - прокомментировал Валерий Жуков, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU