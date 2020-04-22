2020-04-22T04:18:18+03:00
Общество

Полицейские и спасатели провели рейд по берегу Амура в Хабаровске

Горожан призывали соблюдать режим самоизоляции
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Полицейские и спасатели провели рейд по берегу Амура в ХабаровскеПолицейские и спасатели провели рейд по берегу Амура в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Полицейские и спасатели провели профилактический рейд по берегу Амура в Хабаровске. Основной задачей этого мероприятия было проинформировать горожан о необходимости соблюдать режим самоизоляции, а также предупредить об опасности прогулок вблизи водоемов.

- В первую очередь полицейские обращали внимание на граждан, которые, забыв об угрозе распространения коронавирусной инфекции, нарушают режим самоизоляции. Кроме того, подобные прогулки могут стать еще опаснее вблизи рек в период ледохода, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подростки на вынужденных каникулах самостоятельно приходят на берег реки без присмотра родителей. Инспекторы ПДН и сотрудники МЧС во время рейда увидели мальчика, который играл один у кромки воды. Пока беседовали с несовершеннолетним, пришел его отец. Мужчина утверждал, что ходил в машину за теплыми вещами. Полицейские настоятельно рекомендовали хабаровчанину прервать прогулку и вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Торговца наказали за высокую цену на товары в Хабаровском крае
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 22 апреля 2020 года
В Хабаровске ликвидируют последствия циклона
Циклон внес корректировки в работу автобусов в Комсомольске
Традициями празднования Дня Победы пожертвуют в ЕАО из-за коронавируса
Циклон оставил жителей Хабаровского края без света
Полицейские и спасатели провели рейд по берегу Амура в Хабаровске
Последние новости по коронавирусу в ЕАО на утро 22 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 22 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 21 апреля 2020 года: число заражений увеличилось до 43
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания
Временно изменят расписание пригородных поездов в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 года
Людям старше 65 лет бесплатно раздадут продуктовые наборы в Хабаровском крае
Выстрел на озере выдал браконьера в заказнике Хабаровского края
Закрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусом
Молодых подозреваемых в серии краж задержали в Хабаровском крае
В мэрии Хабаровска предложили демонтировать спортснаряды на стадионах