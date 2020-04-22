Полицейские и спасатели провели рейд по берегу Амура в Хабаровске

22 Апр 2020 2020-04-22T04:18:18+03:00

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Полицейские и спасатели провели профилактический рейд по берегу Амура в Хабаровске. Основной задачей этого мероприятия было проинформировать горожан о необходимости соблюдать режим самоизоляции, а также предупредить об опасности прогулок вблизи водоемов.

- В первую очередь полицейские обращали внимание на граждан, которые, забыв об угрозе распространения коронавирусной инфекции, нарушают режим самоизоляции. Кроме того, подобные прогулки могут стать еще опаснее вблизи рек в период ледохода, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подростки на вынужденных каникулах самостоятельно приходят на берег реки без присмотра родителей. Инспекторы ПДН и сотрудники МЧС во время рейда увидели мальчика, который играл один у кромки воды. Пока беседовали с несовершеннолетним, пришел его отец. Мужчина утверждал, что ходил в машину за теплыми вещами. Полицейские настоятельно рекомендовали хабаровчанину прервать прогулку и вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU