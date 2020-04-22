2020-04-22T04:17:11+03:00
75 лет Великой Победы

Традициями празднования Дня Победы пожертвуют в ЕАО из-за коронавируса

Например, возможно, откажутся от возложения цветов к обелискам
Александр ШТААЛЬ
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Традициями празднования Дня Победы пожертвуют в ЕАО из-за коронавирусаТрадициями празднования Дня Победы пожертвуют в ЕАО из-за коронавирусаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Еврейской автономии обсудили празднование Дня Победы. Так, большинство мероприятий, посвященных этому празднику, пройдут в онлайн-формате.

- Пандемия коронавируса не должна отменить 9 Мая как День чествования героев Великой Отечественной войны. Во всех муниципальных образованиях проведут концерты в режиме онлайн-трансляции в социальных сетях и по местному телеканалу, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

При этом отметили, что возложением цветов к обелискам, возможно, придется пожертвовать. Это необходимая мера безопасности ради сохранения здоровья ныне живущих. Поздравлять ветеранов руководители областных и муниципальных органов власти, скорее всего, будут через интернет.

Также обсудили проведение традиционного шествия «Бессмертный полк» и других мероприятий. Пока составят список предложений в план мероприятий и обсудят их формат, допустимый в условиях пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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