Традициями празднования Дня Победы пожертвуют в ЕАО из-за коронавируса
В Еврейской автономии обсудили празднование Дня Победы. Так, большинство мероприятий, посвященных этому празднику, пройдут в онлайн-формате.
- Пандемия коронавируса не должна отменить 9 Мая как День чествования героев Великой Отечественной войны. Во всех муниципальных образованиях проведут концерты в режиме онлайн-трансляции в социальных сетях и по местному телеканалу, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.
При этом отметили, что возложением цветов к обелискам, возможно, придется пожертвовать. Это необходимая мера безопасности ради сохранения здоровья ныне живущих. Поздравлять ветеранов руководители областных и муниципальных органов власти, скорее всего, будут через интернет.
Также обсудили проведение традиционного шествия «Бессмертный полк» и других мероприятий. Пока составят список предложений в план мероприятий и обсудят их формат, допустимый в условиях пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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