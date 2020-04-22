2020-04-22T04:15:31+03:00
Общество

Циклон оставил жителей Хабаровского края без света

По данным на утро 22 апреля электричества нет в восьми населенных пунктах
Александр ШТААЛЬ
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Циклон оставил жителей Хабаровского края без светаЦиклон оставил жителей Хабаровского края без светаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Циклон оставил жителей Хабаровского края без света. Из-за выпавшего мокрого снега и сильного ветра отмечали перебои с электричеством в населенных пунктах Солнечного, Ульчского, Комсомольского, Хабаровского, Нанайского и Ванинского районов.

- Ремонтные бригады уже устраняют неполадки. По данным на семь часов утра 22 апреля, без электроэнергии остаются частично восемь населенных пунктов в Нанайском, Ульчском, Солнечном и Хабаровском районах. Обесточены всего порядка одной тысячи 660 жилых домов, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В них задействовали четыре бригады электросетей в составе 30 человек и семи единиц техники. Специалисты устраняют обрывы ЛЭП, перехлест проводов и повреждения на опорах.

На трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре работают пять бригад дорожных служб в составе 26 человек и 20 единиц техники. Они чистят дорогу от снега и льда. Когда трассу приведут в нормативное состояние, откроют движение для пассажирских автобусов. На данный момент для этого транспорта действуют ограничения на проезд.

По данным Дальневосточного УГМС, в течение дня циклон еще будут хозяйничать в крае. Ожидается мокрый снег и снег, местами сильный, местами налипание мокрого снега. По долинам рек и побережью усиление северо-восточного ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. На дорогах края гололедные явления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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