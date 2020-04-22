22 Апр 2020 2020-04-22T04:35:04+03:00

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В Хабаровске ликвидируют последствия циклона. Непогода обрушилась на город большим количеством снега, который сейчас предстоит убрать с дорог. Так, ночью 21 апреля в центре города и в других районах подметали и посыпали трассы. Аналогичную работу проделали на улицах Шеронова, Слободская, Лейтенанта Орлова, Павла Морозова, Шевчука, Пионерская, Запарина, Калинина, Волочаевская, Краснореченская и на переулке Конечный.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улицы вышли 15 специализированных машин. Сегодня в пять утра организовали посыпку улиц реагентом, солью и песчано-соляной смесью. Всего использовали 123,9 тонны противогололедных материалов.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно осторожными при движении по городу. По возможности, пожалуйста, отложите поездки до нормализации ситуации на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU