2020-04-22T04:35:04+03:00
Общество

В Хабаровске ликвидируют последствия циклона

Непогода обрушилась на город обильными осадками
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске ликвидируют последствия циклонаВ Хабаровске ликвидируют последствия циклонаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске ликвидируют последствия циклона. Непогода обрушилась на город большим количеством снега, который сейчас предстоит убрать с дорог. Так, ночью 21 апреля в центре города и в других районах подметали и посыпали трассы. Аналогичную работу проделали на улицах Шеронова, Слободская, Лейтенанта Орлова, Павла Морозова, Шевчука, Пионерская, Запарина, Калинина, Волочаевская, Краснореченская и на переулке Конечный.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улицы вышли 15 специализированных машин. Сегодня в пять утра организовали посыпку улиц реагентом, солью и песчано-соляной смесью. Всего использовали 123,9 тонны противогололедных материалов.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно осторожными при движении по городу. По возможности, пожалуйста, отложите поездки до нормализации ситуации на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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