2020-04-22T04:14:21+03:00
Общество

Циклон внес корректировки в работу автобусов в Комсомольске

Пока общественный транспорт ходит по фактическому времени
Александр ШТААЛЬ
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Циклон внес корректировки в работу автобусов в КомсомольскеЦиклон внес корректировки в работу автобусов в КомсомольскеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Циклон внес свои корректировки в привычную жизнь комсомольчан. Накануне непогода обрушилась на город снегом и сильным ветром и по сей день продолжает хозяйничать. За предыдущие сутки выпало 22 мм осадков, скорость ветра достигает 25-27 м/с.

- Утром, 22 апреля, на всех автобусных маршрутах отмечают сбои в графиках движения. Сейчас общественный транспорт ходит по фактическому времени. Из-за снежных переметов временно не ходит автобус №7, автобус №8 ходит только с Радиоцентра, автобус №9 - только до бывшего поста ГИБДД у поселка Хапсоль. К слову, на маршрут №14 вышли только два автобуса, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что без электричества остались около 100 индивидуальных жилых домов в поселке Силинский. Причина тому сильный ветер. Неисправности пока устраняют аварийные бригады МУП «Электросети».

На уборке дорог от снега задействуют 25 единиц снегоуборочной техники, восемь - в Ленинском округе и 17 - в Центральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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