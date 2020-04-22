2020-04-22T05:52:56+03:00
Общество

Торговца наказали за высокую цену на товары в Хабаровском крае

Предпринимателю выписали штраф
Александр ШТААЛЬ
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Торговца наказали за высокую цену на товары в Хабаровском краеТорговца наказали за высокую цену на товары в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае торговцу пришлось ответить перед законом за высокую цену на продовольственные товары. Нарушителя нашли в Нанайском районе во время проверки. Правоохранители уделили внимание исполнению законодательства о ценообразовании.

- По итогу проверки констатировали, что в продуктовом магазине реализуются товары народного потребления с размером розничной надбавки выше установленного законом. Например, рисовую крупу продавали с розничной надбавкой в размере 44 процентов вместо установленных 20 процентов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении предпринимателя началось административное разбирательство. По итогу ему выдали представление. Требования этого документа уже рассмотрены, нарушения устранены - цены на продукты питания привели в соответствие с установленными надбавками. В качестве наказания торговцу выписали штраф за завышение регулируемых государством цен на товары. Сумма к оплате составляет 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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