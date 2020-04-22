2020-04-22T04:56:07+03:00
Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 22 апреля 2020 года

В общей сложности излечились 19 человек и 243
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 22 апреля 2020 годаСитуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 22 апреля 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 22 апреля 2020 года – в регионе в целом зарегистрировали 243 случая заражения. Из них 19 человек излечились, пять кончались, остальные получают лечение. В стационары края госпитализировали 58 пациентов с подозрением на заболевание. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Среди пациентов с подтвержденным диагнозом три тяжелобольных, три из них находятся на ИВЛ. В изоляторах края 25 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским остаются порядка 400 человек, вернувшихся из зарубежных поездок. Из них 164 в обсерваторах.

Жителей края убедительно просят оставаться дома, принимать меры профилактики коронавирусной инфекции – чаще мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку. Если покинуть жилье все-таки пришлось, тогда соблюдайте дистанцию в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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