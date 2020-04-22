2020-04-22T07:00:21+03:00
Общество

На трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре ограничили движение

Запрет вступил в силу в 10 часов утра 22 апреля
Александр ШТААЛЬ
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На трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре ограничили движениеНа трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре ограничили движениеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре ограничили движение. Это вынужденная мера в связи в плохими погодными условиями. Запрет начал действовать в 10 часов утра сегодня, 22 апреля, для пассажирского транспорта на участке дороги с 175 по 351 километр трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водителей в регионе убедительно просят быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Автолюбителям в регионе настоятельно рекомендуют по возможности воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов на период непогоды.

Ранее сообщалось об ограничениях на движение пассажирского транспорта на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Запрет начал действовать со вчерашнего дня, 21 апреля, с 12:30. Сейчас на этом участке работают пять бригад дорожных служб в составе 26 человек и 20 единиц техники. Они чистят дорогу от снега и льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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