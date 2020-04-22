22 Апр 2020 2020-04-22T06:59:35+03:00

Претендовать на них могут те, кто потерял работу с 1 марта

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Заявления на максимальные пособия по безработице начали принимать в Хабаровском крае. Речь идет о выплатах в течение трех месяцев, которые могут получить те, кто потерял работу с 1 марта. Сумма составит 12 тысяч 130 рублей.

- Отметим также, что если у безработных граждан, потерявших работу с 1 марта 2020 года, есть дети в возрасте до 18 лет, то дополнительно им каждый месяц будет начисляться по 3000 рублей на каждого ребенка. Выплату может получить один из родителей в семье, - прокомментировали в краевом комитете по труду и занятости населения.

Напомним, службы занятости сейчас работают дистанционно, поэтому заявления принимают через портал «Работа в России». Чтобы его подать, надо иметь учетную запись на портале Госуслуг. При регистрации документы предъявлять не нужно. Всю необходимую информацию центр занятости населения запросит в Пенсионном фонде РФ. Если ПФР подтвердит незанятость гражданина, а сам соискатель не откажется от двух вариантов подходящей работы и по разным причинам не будет трудоустроен, пособие назначат на 11-й день со дня первоначального обращения.

По размерам выплат консультируют в центрах занятости населения по месту жительства. Телефоны учреждений по ссылке.

Максимальные выплаты, согласно постановлению, не смогут получить работники, с которыми прекратили трудовые отношения из-за нарушений трудовой дисциплины или других виновных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU