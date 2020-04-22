Жителям ЕАО рассказали, как оформить больничный лист на карантине
Жителям ЕАО рассказали, как оформить больничный лист на время карантина. Он полагается, если в руки официально вручили постановление (предписание) главного санитарного врача по Еврейской автономной области о соблюдении самоизоляции. В документе в этом случае указывают код 03.
- Региональное отделение Фонда социального страхования по ЕАО не занимается медицинской деятельностью и не оформляет листки нетрудоспособности. Чтобы получить больничный, нужно позвонить в медицинскую организацию. Его оформляют как на бумажном носителе, так и в электронном виде, - рассказали в пресс-службе правительства области.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином рассчитывают по общим правилам. Выплату производят после закрытия больничного листа. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100-процентном размере.
Более подробная информация по оформлению и оплате больничных листов, в том числе по карантину, предоставляется по телефонам: (42622) 702-11 и 702-13.
ИСТОЧНИК KP.RU
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