Офицера в Хабаровском крае наказали за разглашение государственной тайны
Офицера в Хабаровском крае наказали за разглашение государственной тайны. По предварительной информации, в октябре 2019 года сотрудники военной контрразведки выявили факты привлечения должностным лицом войсковой части к работе с документальными материалами, содержащими конфиденциальные сведения, подчиненного военнослужащего, не имеющего соответствующего допуска.
- Нарушения привели к неправомерному ознакомлению со сведениями ограниченного пользования постороннего лица. Это расценили как разглашение государственной тайны, - рассказали в управлении Федеральной службы безопасности России по Восточному военному округу.
Уголовное разбирательство уже закончилось в отношении офицера. Ему предъявили обвинение по статье «Разглашение государственной тайны». Суд прошел 22 апреля 2020 года, офицера признали виновным в совершении инкриминируемого преступления. В качестве наказания ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу 22 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU