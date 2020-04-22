22 Апр 2020 2020-04-22T08:44:38+03:00

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Офицера в Хабаровском крае наказали за разглашение государственной тайны. По предварительной информации, в октябре 2019 года сотрудники военной контрразведки выявили факты привлечения должностным лицом войсковой части к работе с документальными материалами, содержащими конфиденциальные сведения, подчиненного военнослужащего, не имеющего соответствующего допуска.

- Нарушения привели к неправомерному ознакомлению со сведениями ограниченного пользования постороннего лица. Это расценили как разглашение государственной тайны, - рассказали в управлении Федеральной службы безопасности России по Восточному военному округу.

Уголовное разбирательство уже закончилось в отношении офицера. Ему предъявили обвинение по статье «Разглашение государственной тайны». Суд прошел 22 апреля 2020 года, офицера признали виновным в совершении инкриминируемого преступления. В качестве наказания ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу 22 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU