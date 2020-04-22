Без света после циклона в Хабаровске остались 94 дома

22 Апр 2020 2020-04-22T08:43:57+03:00

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В ночь на 21 апреля в Хабаровске сильным ветром повалило четыре опоры линий электропередачи, разорвало и перехлестнуло километры проводов в сотне мест. Также из-за циклона начались сбои в работе 20 трансформаторных подстанций во всех районах города. Энергетики уже работают на аварийных участках, чтобы до вечера электричество вернулось в дома. Над восстановлением поврежденных линий трудятся 15 аварийных бригад.

- В краевой столице без света остались 94 объекта в Индустриальном и Железнодорожном районах города. В 88 случаях это частные жилые дома, а в шести - промышленные предприятия. Сейчас все трансформаторные подстанции уже подключены, с восстановлением поврежденных сетей разберемся сегодня до наступления вечера, - сообщила Ирина Максимова, директор АО «Хабаровская горэлектросеть».

Жителей города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU