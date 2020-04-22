2020-04-22T08:43:14+03:00
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад в Хабаровске

На сегодняшний день показатели ниже эпидемического порога на 51 процент
Александр ШТААЛЬ
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад в ХабаровскеЗаболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад в Хабаровске. Об этом сообщила Татьяна Скорик, заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению. Так, на минувшей неделе за помощью к врачам обратилась одна тысяча 658 горожан с признаками ОРВИ и гриппа. Уровень заболеваемости на сегодняшний день ниже эпидемиологического порога на 51 процент.

Причину того, что ситуация меняется, врачи видят в режиме самоизоляции. Однако специалисты констатируют, что на прежнем уровне остается пока заболеваемость внебольничной пневмонией. В период с 13 по 19 апреля этот диагноз поставили 100 жителям краевого центра, в том числе 16 детям. Госпитализировали 80 человек. Всего же с начала года внебольничной пневмонией переболело две тысячи 294 хабаровчанина.

Жителям города настоятельно рекомендуют в целях профилактики носить маски в общественных местах и транспорте. Напомним, что в городе усилили масочный режим. Также в целях профилактики просят соблюдать меры личной гигиены. В случае появления признаков заболевания обязательно вызовите врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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