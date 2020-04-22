2020-04-22T08:54:39+03:00
Общество

Хабаровский край получил гранты на патриотические проекты

Речь идет о почти 2,4 миллионах рублей финансовой поддержки
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край получил гранты на патриотические проектыХабаровский край получил гранты на патриотические проектыФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край получил около 2,4 миллионов рублей в виде грантов на патриотические проекты. Деньги выделили трем общественным организациям, которые представили свои проекты на Всероссийский конкурс. Идеи по достоинству оценили члены жюри.

- Хабаровский край вошел в тройку по количеству инициатив, которые получат гранты на дальнейшее воплощение патриотических проектов в жизнь, - прокомментировали в главном управлении внутренней политики.

Из выигранных грантов 600 тысяч рублей выделят ХРО ООД «Поисковое движение России» на проект «Медальон». Он направлен на сохранение исторической памяти о подвиге героев-дальневосточников в годы Второй мировой войны и подразумевает создание 10 документальных видеороликов с постановочными элементами.

Также 426 тысяч рублей отойдут Дальневосточной межрегиональной военно-исторической общественной организации «Уссурийский фронт». От нее поступил проект «Мир Гражданской войны» - уникальная масштабная ролевая игра, участники которой примерят на себя роли персонажей – подданных России, оказавшихся в круговороте событий 1917-1922 годов.

Еще 1,3 миллиона рублей получила Хабаровская краевая общественная организация по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский Рубеж». Деньги направят на оснащение детско-юношеского военно-исторического клуба «Амурец», проведение уроков «живой истории» и интерактивных выставок «Прикоснись к истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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