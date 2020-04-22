22 Апр 2020 2020-04-22T09:25:16+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 апреля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 апреля 2020 года – заражение официально подтверждено у одного человека. На карантине в самоизоляции по месту жительства, под наблюдением врачей и контролем полиции, находится четыре человека.

- С 1 марта и по 22 апреля в город приехали 793 комсомольчанина из стран, где выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. В обсерватор на базе санатория-профилактория «Кедр» поместили 36 работников комсомольского авиационного завода. Все они прибыли в минувшую субботу из Китая, где находились в служебной командировке, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Горожанка, у которой диагностировали коронавирус, чувствует себя нормально. В госпитале находится один человек из села Троицкое, который ожидает результатов анализов на коронавирус.

Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU