22 Апр 2020 2020-04-22T09:50:29+03:00

Верующие в Хабаровске призывают не ходить на кладбища в родительский день Фото: Хабаровская епархия

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Верующие в Хабаровске призывают не ходить на кладбища в родительский день. Напомним, Радоница будет во вторник 28 апреля. Традиционно в этот день тысячи людей приходят помянуть усопших родственников и друзей. Однако местных жителей убедительно просят изменить традиции и остаться в этот раз дома. Это необходимая мера безопасности в условиях пандемии, самоизоляции и карантина.

- Во всех храмах Хабаровской епархии заупокойные службы проведут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. На Радоницу места захоронения не останутся без молитвенного внимания. Духовенство епархии без участия прихожан совершат панихиды на хабаровских кладбищах, - рассказали в Хабаровской епархии.

В храмах и на кладбищах поминовение всех усопших совершат без участия мирян. К слову, в епархии намерены и дальше проводить трансляции богослужений. На это дал свое благословение митрополит Артемий. Это поспособствует тому, что верующие останутся дома и не подвергнут себя риску заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU