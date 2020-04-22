2020-04-22T09:50:29+03:00
Общество

Верующие в Хабаровске призывают не ходить на кладбища в родительский день

Места захоронения не останутся без молитвенного внимания
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Верующие в Хабаровске призывают не ходить на кладбища в родительский деньВерующие в Хабаровске призывают не ходить на кладбища в родительский деньФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

Верующие в Хабаровске призывают не ходить на кладбища в родительский день. Напомним, Радоница будет во вторник 28 апреля. Традиционно в этот день тысячи людей приходят помянуть усопших родственников и друзей. Однако местных жителей убедительно просят изменить традиции и остаться в этот раз дома. Это необходимая мера безопасности в условиях пандемии, самоизоляции и карантина.

- Во всех храмах Хабаровской епархии заупокойные службы проведут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. На Радоницу места захоронения не останутся без молитвенного внимания. Духовенство епархии без участия прихожан совершат панихиды на хабаровских кладбищах, - рассказали в Хабаровской епархии.

В храмах и на кладбищах поминовение всех усопших совершат без участия мирян. К слову, в епархии намерены и дальше проводить трансляции богослужений. На это дал свое благословение митрополит Артемий. Это поспособствует тому, что верующие останутся дома и не подвергнут себя риску заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы и поликлиники в ЕАО перейдут на дистанционную работу
Верующие в Хабаровске призывают не ходить на кладбища в родительский день
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 апреля 2020 года
Хабаровский край получил гранты на патриотические проекты
Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад в Хабаровске
Без света после циклона в Хабаровске остались 94 дома
Офицера в Хабаровском крае наказали за разглашение государственной тайны
Жителям ЕАО рассказали, как оформить больничный лист на карантине
Заявления на максимальные пособия по безработице начали принимать в Хабаровском крае
На трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре ограничили движение
Торговца наказали за высокую цену на товары в Хабаровском крае
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 22 апреля 2020 года
В Хабаровске ликвидируют последствия циклона
Циклон внес корректировки в работу автобусов в Комсомольске
Традициями празднования Дня Победы пожертвуют в ЕАО из-за коронавируса
Циклон оставил жителей Хабаровского края без света
Полицейские и спасатели провели рейд по берегу Амура в Хабаровске
Последние новости по коронавирусу в ЕАО на утро 22 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 22 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 21 апреля 2020 года: число заражений увеличилось до 43
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 21 апреля 2020 года: 28 новых случаев заболевания
Временно изменят расписание пригородных поездов в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 апреля 2020 года
Людям старше 65 лет бесплатно раздадут продуктовые наборы в Хабаровском крае
Выстрел на озере выдал браконьера в заказнике Хабаровского края
Закрытие подъездов на карантин в ЕАО назвали эффективной мерой в борьбе с коронавирусом
Молодых подозреваемых в серии краж задержали в Хабаровском крае
В мэрии Хабаровска предложили демонтировать спортснаряды на стадионах