2020-04-22T10:18:55+03:00
Общество

Больницы и поликлиники в ЕАО перейдут на дистанционную работу

В приоритете обслуживание пациентов на дому
Александр ШТААЛЬ
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Больницы и поликлиники в ЕАО перейдут на дистанционную работуБольницы и поликлиники в ЕАО перейдут на дистанционную работуФото: Артем КИЛЬКИН
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Больницы и поликлиники в ЕАО перейдут на дистанционную работу с завтрашнего дня, 23 апреля. В приоритете обслуживание вызовов на дому, оказание экстренной и неотложной медицинской помощи. Чтобы вызвать доктора, нужно будет обращаться по телефону 3-80-44. Это телефон колл-центра.

Тем, кому нужно выписать рецепт по федеральной или региональной льготе, а самочувствие удовлетворительное, нужно звонить по телефону 2-19-03.

Меняются и правила работы в поликлиниках с людьми, находящимися на изоляции по постановлению главного государственного санитарного врача ЕАО, - рассказали в правительстве ЕАО. - В документе, выданном специалистами Роспотребнадзора, указано с какого числа начинается карантин и на какой срок. Работающие люди могут дистанционно оформить больничный лист. Подробности по телефонам горячей линии: (42622) 2-30-90 и 2-04-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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