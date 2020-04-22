22 Апр 2020 2020-04-22T12:09:12+03:00

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На жителя Хабаровского края завели дело после сожжения человека. Убийство, совершенное с особой жестокостью, случилось 27 марта 2020 года в поселке Хор. По версии следствия, фигурант и его приятель находились в подъезде жилого дома. Они поругались, завязался конфликт, в результате которого обвиняемый облил 27-летнего мужчину спиртом и поджег.

- Потерпевшего с ожогами доставили в больницу, где он скончался 4 апреля 2020 года. В отношении 34-летнего подозреваемого уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По ходатайству следственных органов в отношении злоумышленника определили меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU