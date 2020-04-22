22 Апр 2020 2020-04-22T12:07:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Торговлю алкоголем хотят ограничить в Еврейской автономии. Для этого уже внесли изменения в статью 3.1 закона ЕАО «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».

- Решение приняли на заседании оперативного штаба: в условиях повышенной готовности к ЧС в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции создать для субъекта право ограничивать возможность продажи алкоголя в розницу, - комментирует Галина Соколова, и. о. заместителя председателя правительства области по экономической политике.

Напомним, в законе ЕАО прописали, что можно ограничивать продажу алкоголя в условиях ЧС. Если ситуация будет развиваться ухудшающим образом, у правительства ЕАО будет право ограничить продажу алкоголя в том или ином населенном пункте, например, в том, который может стать очагом распространения инфекции. К слову, ранее продажу алкоголя ограничивали только в 2013 году во время наводнения. Авторы идеи советуют не воспринимать эту норму областного закона дословно, будто в том или ином населенном пункте деятельность торгующих организаций будет прекращена уже завтра. Это не так.

Пока лицензиаты продолжают продавать алкоголь там, где это разрешено. У населения не должно быть никаких опасений, что они не смогут реализовать свое право покупателя на эту группу товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU