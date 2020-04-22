Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 22 апреля: число заражений достигло 272

22 Апр 2020 2020-04-22T12:17:32+03:00

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Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 22 апреля 2020 года - всего случаев заражения COVID-19 в регионе 272. Из них 29 выявили за сегодняшний день. Из всех пациентов 19 вылечились, пять скончались, остальные получают лечение.

- Заболевания выявили у жителей Хабаровска и Хабаровского района, Советской Гавани, села Богородское Ульчского района. Первый случай заражения зафиксировали в районе имени Лазо, - рассказали в региональном минздраве.

Больше всего зараженных среди новых пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, 10 человек старше 65 лет. Отметим также, что среди вновь выявленных пациентов более 60 процентов - это бессимптомные носители, которых выявили при проведении эпидемического расследования. Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU